II Liga

Oliveirense volta a jogar em Vila Nova de Gaia

07 mar, 2019 - 14:05 • Redação

Ainda com o relvado do Estádio Municipal de Aveiro em reparações, a Oliveirense vai fazer a segunda partida caseira consecutiva no Estádio Dr. Jorge Sampaio, habitual casa da equipa B do FC Porto. Oliveirense recebe o Covilhã no domingo, em Gaia.