Depois de Aly Ghazal, Feirense conta com mais dois internacionais

Os médios Babanco e Marco Soares foram convocados, esta quinta-feira, para a seleção de Cabo Verde pelo selecionador português, Rui Águas.

Os dois jogadores do Feirense integram o lote de capitães da seleção cabo-verdiana e vão disputar a última jornada da qualificação para a fase final da Taça das Nações (CAN). Cabo Verde precisa de bater o Lesoto no dia 24 de março, na Cidade da Praia, e esperar que a Tanzânia não vença o Uganda, que já tem garantido o primeiro lugar e respetiva qualificação.

Os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos apuram-se para a CAN 2019, que será realizada nos Egito, entre junho e julho de 2019, depois da Confederação Africana de Futebol ter retirado a organização da prova aos Camarões, por problemas de segurança

O Feirense conta assim com mais dois internacionais, depois de Aly Ghazal ter sido também convocado para a seleção do egípcia. Tosin Kehinde, da equipa sub-23 do Feirense, foi também convocado para a seleção do respetivo escalão da Nigéria.