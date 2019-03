Luís Bernardo: "A estratégia do FC Porto foi dizer que havia um polvo como o Apito Dourado"

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, foi a primeira testemunha ouvida em tribunal esta quinta-feira, no âmbito do processo de indemnização que o clube da Luz instaurou contra o FC Porto, devido à divulgação de correspondência privada do Benfica no Porto Canal.

O diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, assinalou esta quinta-feira em tribunal que o FC Porto quis associar os encarnados a um "polvo como o Apito Dourado", ao divulgar emails internos do clube lisboeta.

"Toda a estratégia montada pelo FC Porto tinha como objetivo dizer que havia no Benfica um polvo como o Apito Dourado", declarou Luís Bernardo, considerando que os próprios árbitros começaram a ter "medo" de marcar faltas a favor do clube da Luz.

O Benfica exige uma indemnização de 17,8 milhões de euros pelos crimes de ofensa à pessoa coletiva e violação de correspondência privada. Segundo Luís Bernardo, a divulgação dos emails confidenciais, "de forma programada", obedeceu a uma "estratégia de desgaste", que prejudicou o Benfica em 17,8 milhões de euros, dos quais 200 mil só no departamento de comunicação.

"Houve uma estratégia pensada para ter um efeito específico. Quando há uma entidade que tem acesso à informação de outra e a publica no seu canal sem contraditório, está definida a estratégia. Descontextualizaram também situações", declarou.

Nesta primeira sessão serão ainda ouvidas mais três testemunhas arroladas pelo Benfica: Miguel Moreira, diretor financeiro, Miguel Bento, diretor comercial e Bernardo Carvalho, responsável pela expansão internacional. Sexta-feira serão ouvidas mais testemunhas definidas pelas águias, enquanto que as testemunhas arroladas pelo FC Porto serão ouvidas apenas no final do mês de março.

No total, são oito os arguidos do caso, todos ligados ao FC Porto: Pinto da Costa, presidente, Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Reinaldo Teles, diretores executivos da SAD, Rui Vieira de Sá, diretor não executivo e José Américo Amorim, do Grupo Amorim, são suspeitos do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Francisco J. Marques, diretor do departamento de comunicação do FC Porto e Diogo Faria, elemento do departamento de comunicação, são os únicos suspeitos do crime de violação de correspondência privadas, para além do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Este é um caso autónomo ao processo conhecido como o "caso dos e-mails", onde se investigam crimes de corrupção.