​Danilo garante que "deslize" com o Benfica está ultrapassado

"Um mero deslize", garante Danilo Pereira, não derruba o FC Porto. O médio falou aos jornalistas, após a vitória com a Roma, e consequente apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, e realçou a reação da equipa, depois da derrota com o Benfica, para o campeonato.



"Era importante, até porque toda a gente estava à espera de uma boa resposta da nossa parte. Muitos duvidavam, mas nós, aqui dentro, sabemos da nossa força, do que somos capazes e não nos deixamos cair por um mero deslize", observou Danilo, numa referência à derrota no clássico.

O internacional português acrescenta que o Porto demonstrou que "está na luta". "Não era preciso esta vitória para o demonstrar, mas já que tivemos este jogo foi importante para mostrarmos as nossas ambições", disse o jogador, sublinhando a ideia que o Porto está bem dentro da discussão da luta pelo título.

Roma dominada

Em relação ao jogo com a Roma, que o Porto venceu, por 3-1, Danilo Pereira fala de um jogo "completamente dominado pelo Porto". Só o golo sofrido perto do intervalo criou alguma ansiedade.

"Mas no intervalo ouvimos o nosso treinador, foi importante porque ele corrigiu alguns detalhes e isso foi crucial. Na segunda parte entrámos com mais ritmo e dominámos o jogo por completo", avalia.

Feliz pela qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, Danilo dedica a vitória sobre a Roma a Sérgio Conceição, que no final da partida soube da morte de um familiar.

O Porto volta aos quartos de final da Champions, quatro anos depois da última presença. À derrota sofrida em Itália, por 2-1, a equipa portuguesa respondeu com um triunfo, por 3-1, após prolongamento no Dragão. Soares, Marega e Alex Telles marcaram os golos do Porto. De Rossi marcou para a Roma.