Soares Machado não vê grande problema no pedido de insolvência da SAD do Sporting

Soares Machado, jurista e antigo vice-presidente de Sousa Cintra no Sporting, não se mostrou preocupado com o pedido de insolvência da SAD por parte do Vitória de Guimarães, apresentado em Tribunal pelo Vitória de Guimarães, com base em quatro milhões de euros que estarão por liquidar da transferência do brasileiro Raphinha para Alvalade, no último verão.

Em entrevista a Bola Branca o advogado vê na atitude do Vitória "uma forma de pressão que não deverá ter consequências de maior", por entender que o risco de insolvência da SAD do clube de Alvalade "ser remoto", sublinhando no entanto, que um pedido de insolvência "dever ser levado a sério" pelas implicações que pode trazer.

Para a resolução do problema, Soares Machado aponta dois caminhos à SAD do Sporting, "contestar a dívida ou negociar" com o Vitória de Guimarães, evitando que "surja mais ruído" à volta do caso.