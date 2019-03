Brexit. Bruxelas pede novas propostas sobre fronteira com a Irlanda

Bruxelas pede a Londres que envie novas e “aceitáveis” propostas sobre o “backstop” para que sejam analisadas com urgência, na esperança de ainda se alcançar um acordo antes da data limite para o Reino Unido abandonar a União Europeia.

Segundo a edição online da BBC, responsáveis da União Europeia pediram a Theresa May que envie as propostas até sexta-feira, dizendo que trabalhariam durante o fim-de-semana para as analisar.

O chamado “backstop” diz respeito à fronteira entre a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, e a República da Irlanda. Há décadas que a fronteira está aberta e ambas as partes querem manter a livre circulação, mas a verificar-se o Brexit será necessário implementar algum tipo de controlo.

Londres tem dito que será possível encontrar uma solução a médio prazo que não impeça a circulação numa fronteira que em alguns casos atravessa casas, mas Bruxelas quer ver propostas concretas.

Qualquer proposta de Theresa May terá de ser aprovada também na Câmara dos Comuns. Os deputados britânicos estão a ser alertados pelo Governo de que se votarem contra isso poderá obrigar a um pedido de adiamento do Brexit.

O tempo começa a escassear, com a saída do Reino Unido marcada para 29 de março.