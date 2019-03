“As crianças são vítimas diretas de violência doméstica” e devem ser ouvidas

Veja também:



A legislação portuguesa ainda considera as crianças como vítimas indiretas da violência doméstica. Daniel Cotrim, responsável pela área da violência de género e doméstica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e supervisor das casas-abrigo para mulheres e crianças, defende uma mudança nesta classificação.

“A primeira grande coisa é Portugal deixar de ter na sua legislação a expressão de ‘vítima indireta’. Nós sabemos que as crianças são vítimas diretas da violência doméstica”, afirma na Renascença.

“Não é pelo facto de a violência ocorrer às duas da manhã e os pais acharem que os seus filhos estão a dormir que no dia a seguir eles não descobrem”, alerta o especialista. “Percebem os restos da violência do dia anterior ou da noite anterior pela porta partida, pela mãe mais deprimida, pelo pai com pouca disponibilidade…”

Este psicólogo considera, por isso, que “é fundamental que as crianças sejam ouvidas, até porque isso é que é o verdadeiro superior interesse da criança”.

Convidado do programa As Três da Manhã, Daniel Cotrim defende ainda que as crianças “sejam ouvidas nos processos de regulação das responsabilidades parentais. E ainda são muito pouco ouvidas”.

Neste momento, estão nas casas-abrigo da APAV “mais de 40 pessoas, sendo que mais de 60% são crianças e jovens”, revela.

“Eu costumo dizer que, por cada mulher que entra, vão com elas duas crianças. Da mesma forma que, por cada mulher que é assassinada, ficam órfãos em média duas crianças. É um flagelo e estes efeitos colaterais não podem ser esquecidos”, destaca o responsável.

Aplicar a lei como deve ser

Nesta matéria, os tribunais têm um papel muito importante, mas só há pouco tempo é que começou a haver alguma sensibilidade e sensibilização por parte dos magistrados para perceberem o que é que as crianças querem, diz Daniel Cotrim.

"Elas são especialistas em questões de risco e segurança porque conhecem muito bem quais as dinâmicas daquele relacionamento abusivo entre o pai e a mãe", defendeu em entrevista à agência Lusa, acrescentando que as crianças e jovens conhecem "os gatilhos" e os momentos em que o risco aumenta.

O responsável da APAV realça ainda outra incongruência da justiça portuguesa: o Tribunal Criminal decreta uma medida de afastamento e de proteção da vítima de violência doméstica e dos filhos e o Tribunal de Família e Menores decreta um período de visitas do progenitor agressor aos filhos.

"Isto é muito difícil de gerir e é sobretudo muito difícil de explicar às vítimas. Como é que o mesmo Estado ou a mesma justiça que me quer proteger, ao mesmo tempo me desprotege e me coloca numa situação de risco?", questiona.