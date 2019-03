Cabeça de mulher encontrada em praia de Leça da Palmeira

Foi encontrada, esta quinta-feira de manhã, a cabeça de uma mulher numa praia de Leça da Palmeira. A notícia é confirmada à Renascença pelo comandante Cruz Martins, da capitania do Porto de Leixões.

Os restos mortais foram descobertos por um funcionário da Administração dos Portos de Douro e Leixões (APDL), por volta das 10h00, que informou as autoridades. A cabeça estaria no interior de um saco do lixo, numa zona de contentores junto ao molhe Norte de Leça da Palmeira.



A Polícia Marítima está no local à procura do corpo. A investigação já foi entregue à Polícia Judiciária (PJ).

Segundo adiantou fonte da PJ à agência Lusa, a Judiciária "está a remover lixo de dentro de um contentor próximo do local onde foi encontrada a cabeça, para tentar descobrir se há mais partes do corpo".