Samper rescindiu com o Barcelona e junta-se a Iniesta, Villa e Podolski no Japão

O médio espanhol Sergi Samper foi anunciado, esta quinta-feira, como reforço do clube japonês Vissel Kobe.

Outrora considerado uma das maiores promessas do Barcelona, Samper nunca foi aposta no clube catalão, rescindiu contrato esta semana e assinou pelo clube japonês, onde vai reencontrar Andrés Iniesta, David Villa e também partilhar balneário com a lenda alemã Lukas Podolski e Dankler, central ex-Vitória de Setúbal.

Samper, de 24 anos, fez apenas 13 jogos pela equipa principal do Barcelona. Esta época somou apenas 33 minutos na Taça do Rei, contra o Cultural Leonesa.