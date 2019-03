“Cem Anos de Solidão”. Livro de Gabriel García Márquez vai ser transformado em série da Netflix

O livro “Cem Anos de Solidão”, do escrito colombiano - e prémio Nobel da Literatura em 1982 - Gabriel García Márquez vai ser transformado numa série para a Netflix.

Depois de, durante várias década, inúmeros realizadores terem tentado adquirir os direitos da obra literária, a Netflix chegou a acordo com a família do escritor para transformar o romance numa série, que poderá estrear já no próximo ano.

A notícia foi avançada pelo filho do escritor, em entrevista ao jornal El Tiempo. “É uma discussão que já dura há 50 anos, mas acho que agora é um bom momento para as série e, com o alcance da Netflix, creio que a obra, o autor, a Colômbia e o mundo de Macondo vão alcançar uma audiência muito maior”, diz Rodrigo García Barcha.

Barcha alerta, contudo, que os momentos que vão constar da série “não representam a totalidade do livro”, são apenas parte da adaptação.



A Netflix Portugal confirmou também a informação na sua conta de Twitter.