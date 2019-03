Testemunhas do Benfica ouvidas no julgamento do processo movido contra o FC Porto

O julgamento do processo movido pelo Benfica contra o FC Porto, em relação à divulgação de e-mails do clube da Luz, arranca esta quinta-feira no Juízo Cível do Porto.

Depois dos clubes não terem chegado a acordo numa primeira audiência preliminar, o caso seguiu para julgamento, que arranca a primeira sessão com um inquérito a três testemunhas arroladas pelo Benfica: Miguel Moreira, diretor financeiro, Miguel Bento, diretor comercial, e Luís Bernardo, diretor de comunicação.

O Benfica exige uma indemnização de 17,7 milhões de euros por dano de violação de correspondência privada. No total, são oito os arguidos do caso, todos ligados ao FC Porto: Pinto da Costa, presidente, Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Reinaldo Teles, diretores executivos da SAD, Rui Vieira de Sá, diretor não executivo e José Américo Amorim, do Grupo Amorim, são suspeitos do crime de ofensa a pessoa coletiva.

Francisco J. Marques, diretor do departamento de comunicação do FC Porto e Diogo Faria, elemento do departamento de comunicação, são os únicos suspeitos do crime de violação de correspondência privadas, para além dp crime de ofensa a pessoa coletiva.

O processo continua na sexta-feira, com mais testemunhas do Benfica. As testemunhas arroladas pelo FC Porto serão apenas ouvidas no final do mês. Este é um caso autónomo ao processo conhecido como o "caso dos e-mails", onde se investigam crimes de corrupção.