FC Porto "pode sonhar na Liga dos Campeões", considera Hélder Postiga

Hélder Postiga, antigo avançado do FC Porto, acredita que a formação portista tem condições para sonhar na Liga dos Campeões, após ter eliminado a Roma nos oitavos de final com uma vitória na segunda mão, no Estádio do Dragão, por 2-1. Em declarações a Bola Branca, o antigo goleador português diz que "tudo é possível":

"É caso para dizer, deixem-nos sonhar. Continuo a dizer que a 'Champions League' não é uma prova desenhada para a dimensão do nosso futebol mas tendo em conta as equipas que já foram eliminadas, tudo pode acontecer. Portanto é tempo de sonhar, se o Porto mantiver este ritmo de jogo, esta intensidade, é uma equipa que pode criar muitos problemas aos adversários", referiu o antigo avançado.

Exibição à imagem de Conceição como jogador

O antigo internacional luso de 36 anos viu uma equipa portista à imagem de Sérgio Conceição enquanto jogador e acredita que a exibição convincente teria justificado que o jogo nem sequer tivesse ido a prolongamento.

"O Porto fez um grande jogo, a lembrar as grandes exibições na era Sérgio Conceição como jogador. Jogo de grande intensidade e com muita vontade de dar a volta à eliminatória. O FC Porto chegou a ser avassalador, quase sublime, criou muitas oportunidades de golo e podia ter resolvido o jogo antes do prolongamento. E evitou um problema que seria ir a desempate por penáltis. Esta equipa tem um grande carácter", considerou em entrevista a Bola Branca.



Hélder Postiga vê no triunfo do FC Porto sobre a Roma, uma motivação para os portistas no campeonato. "Esta vitória, da forma como foi conseguida, vai dar muita confiança à equipa. No campeonato, o Benfica não pode errar um milímetro porque vai ter sempre o Porto no seu encalce", concluiu.