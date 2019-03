Eduardo: "Benfica é favorito, apesar da época histórica do Dínamo de Zagreb"

Eduardo, guarda-redes português que passou pelo Benfica e Dínamo de Zagreb, atribui o favoritimo na eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa ao clube encarnado, apesar da época histórica do clube croata, com jogadores "muito promissores".

O internacional luso, em declarações à Renascença, fez o "raio-x" ao adversário do Benfica na prova europeia, depois de ter representado o emblema de Zagreb entre 2014 e 2016, antes de assinar pelo Chelsea, e atribuiu o favoritismo à equipa portuguesa:

"A liga croata não é tão forte como a nossa e, nesse sentido, o Benfica está muito melhor preparado que o Dínamo. Ainda assim, eles têm uma excelente equipa, e têm feito um campeonato e Liga Europa brilhantes. Até pelo histórico do clube nas provas europeias, que costumam marcar presença na Liga dos Campeões e Liga Europa, mas nunca fazem um grande trajeto. Este ano tem sido diferente, histórico para o clube".

O passado recente nas provas europeias comprova a teoria de Eduardo. Em 2014/15, primeira época do português no clube, o Dínamo foi eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e não ultrapassou a fase de grupos da Liga Europa. Em 2015/16, o Dínamo chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões, que terminou no último posto, num grupo com Bayern de Munique, Arsenal e Olympiakos. Em 2016/17, Eduardo disputou toda a fase de qualificação, antes de rumar ao Chelsea. O Dínamo alcançou novamente a fase de grupos, na qual perdeu os seis jogos e não apontou qualquer golo, frente à Juventus, Lyon e Sevilha.

Eduardo mostra-se atento à realidade do clube benfiquista, que também representou na temporada 2011/12, por empréstimo do Génova, e vê uma equipa forte e preparada para vencer em Zagreb: "O Benfica tem outra dimensão, outro conhecimento e mais capazes nestes momentos. Têm mostrado um excelente futebol, seja onde for. Há sempre condicionantes e surpresas que podem acontecer, mas o Benfica é claramente favorito".

Aposta na formação é filosofia partilhada

O Benfica tem consolidado cada vez mais a aposta na formação, com vários jovens no plantel e onze inicial, assim como o Dínamo de Zagreb, clube que forma a maior parte do talento da seleção croata, vice-campeões mundiais em 2018:

"O Dínamo é uma equipa com muito talento e muito jovem. Quando passei por lá, muitos ainda subiam dos escalões de formação e já jogavam bastante. É um clube virado para a formação, com objetivos bem definidos e que produz quase todos os talentos da seleção da Croácia. É uma escola muito produtiva e será uma equipa com uma grande vontade de vencer o jogo".

O Estádio Maksimir, com capacidade para cerca de 37 mil espectadores, estará praticamente lotado para receber o Benfica na primeira mão do duelo europeu, e Eduardo antecipa um ambiente hostil para o clube encarnado, realidade que o emblema está habituado:

"É um ambiente fantástico. Tenho acompanhado as notícias e o estádio estará perto de esgotado. Na altura, havia alguma divergência entre adeptos e clube devido a uns problemas antigos, mas estará tudo ultrapassado. As pessoas em Zagreb são muito apaixonadas pelo clube, adoram e vibram com o futebol. O Benfica está também habituado a estes ambientes, que os vive no Estádio da Luz e de certeza não vai influenciar".

O Dínamo de Zagreb-Benfica arranca esta quinta-feira, às 17h55, na Croácia, jogo com relato em direto na Renascença a partir do Estádio Maksimir, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.