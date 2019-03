LeBron James ultrapassa Michael Jordan na lista de melhores marcadores de sempre

Mais uma noite histórica para LeBron James. O jogador dos Los Angeles Lakers ultrapassou Michael Jordan na lista de melhores marcadores de sempre da NBA.

LeBron apontou 31 pontos aos Denver Nuggets e soma agora um total de 32,311, ultrapassando os 32,292 pontos de Michael Jordan. O "23" dos Lakers tem agora pela frente os três nomes do pódio: Kobe Bryant, em terceiro com 33,643 pontos, Karl Malone, segundo com 36,928 pontos e Kareem Abdul-Jabbar, com 38,387 pontos.

No ativo, há apenas mais um jogador do "top-10" de melhores marcadores de sempre, o alemão Dirk Nowitzki, que disputa a última temporada da carreira nos Dallas Mavericks e que ocupa a sétima posição com 31,364 pontos, e que deverá destronar Wilt Chamberlain no sexto posto.

Apesar da marca atingida por LeBron, a vitória sorriu aos Denver Nuggets, que venceram a partida em casa dos Lakers, por 115-99, com boa exibição de Will Barton, com 23 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos. Os Lakers continuam cada vez mais distantes dos "play-offs". Em reta final da temporada, a equipa de LeBron somou a quarta derrota consecutiva e ocupa o 11º lugar, com 30 vitórias e 35 derrotas.

Outros resultados:

Charlotte Hornets 84-91 Miami Heat

Detroit Pistons 131-114 Minnesota Timberwolves

Washington Wizards 132-123 Dallas Mavericks

Atlanta Hawks 104-111 San Antonio Spurs

Brooklyn Nets 113-107 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 108-107 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 104-114 Utah Jazz

Phoenix Suns 107-96 New York Knicks

Sacramento Kings 109-111 Boston Celtics