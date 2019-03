FC Porto "do Inferno ao Olimpo"

A qualificação do FC Porto para os quartos de final da Liga dos Campeões, após bater a Roma por 3-1 no Estádio do Dragão, é o grande destaque dos três jornais desportivos desta quinta-feira.

"Do Inferno ao Olimpo", escreve o jornal "O Jogo", "Gladiadores", diz "A Bola" e "Avé Porto", destaca o "Record". Os golos de Soares, Marega e Alex Telles, já no prolongamento de penálti, consumaram a reviravolta na eliminatória, após derrota em Roma por 2-1.

Apesar das capas serem dominadas de azul e branco, há espaço para outros destaques, nomeadamente o jogo do Benfica desta quinta-feira em Zagreb, para os "oitavos" da Liga Europa, e o pedido de insolvência da SAD do Sporting por parte do Vitória de Guimarães, pela falta de pagamento pela transferência de Raphinha.