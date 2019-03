Marcelo, a "estrela mais brilhante" dos céus de Angola

João Lourenço recusou-se a repetir, na presença do próprio, o nome como Marcelo Rebelo de Sousa é conhecido em Angola, mas não poupou afetos ao "Ti-Celito": assegurou-lhe que, enquanto durar a visita, é ele" a estrela mais brilhante" do firmamento angolano. Primeiro dia de visita oficial traduz-se num sem-fim de juras de irmandade e fraternidade.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que Portugal e Angola estão condenados a ser irmãos, unidos para além das divergências, tal como as famílias.

À noite, no brinde do jantar oficial oferecido pelo Presidente de Angola, elevou o cálice e as juras: falando no novo momento de Angola, protagonizado por João Lourenço, elogiou o "projeto de paz, democracia, regeneração financeira, desenvolvimento económico", para terminar, garantindo que "Portugal estará sempre e cada vez mais ao lado de Angola, do mesmo modo que contamos com a vossa solidariedade. Temos a certeza de que Angola estará sempre e cada vez mais ao lado de PT e nada nem ninguém nos separará".

Do "irmão" angolano, recebeu iguais provas de afeto. João Lourenço aliás não fez por menos, considerando que Marcelo pode sentir-se como "a estrela mais brilhante no firmamento angolano", e referiu a elevada popularidade de que goza em Angola, que é patente na forma carinhosa do nome com que o tratam na rua, mas que o Presidente angolano disse que não queria citar, arrancando uma gargalhada dos presentes.

Marcelo Rebelo de Sousa ouviu ainda um pedido de colaboração para que Portugal contribua, com a sua experiência nas autárquicas do próximo ano, as primeiras que vão realizar-se em Angola.

Esta visita de Estado a Angola, que oficialmente começou na quarta-feira, termina no sábado, 9 de março, data em que Marcelo Rebelo de Sousa completa três anos de mandato.