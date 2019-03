Volência doméstica. Primeiro-ministro salienta que combate é um desafio coletivo

O primeiro-ministro afirma que a violência doméstica tem de ter um fim e salienta que o combate a este fenómeno é um desafio coletivo da sociedade e que a evocação das vítimas constitui um começo da ação.

Estas posições constam de duas mensagens publicadas esta quinta-feira por António Costa na rede social Twitter, quando o país assinala um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica.

Segundo o primeiro-ministro, "as grandes tragédias exigem-nos a partilha da dor coletiva pelo luto da nação".

"A violência doméstica é uma grande tragédia que assinalamos com o luto nacional, evocando na perda das vidas e no sofrimento das vítimas que não aceitamos viver numa sociedade que silencia e que ignora. A violência tem de ter um fim e este é um desafio coletivo de toda a sociedade e de cada um de nós. Evocar as vítimas é começar a agir", sustenta António Costa nas suas mensagens.