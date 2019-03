Libertado jornalista norte-americano detido em Caracas

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP), da Venezuela, Cody Weddle foi detido no seu apartamento, em Caracas, por quadros da Direção de Contrainteligência Militar (DGCIM, serviços secretos militares).

As autoridades já haviam libertado o assistente do jornalista norte-americano Carlos Camacho.

Weedle encontra-se no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, a norte de Caracas, onde aguarda um voo de regresso para os Estados Unidos, de acordo com órgãos de comunicação locais.

Vários jornalistas venezuelanos relacionam as detenções com a cobertura dos eventos na fronteira da Colômbia com a Venezuela, a 23 de fevereiro último, quando a oposição tentou fazer entrar ajuda humanitária internacional no país.