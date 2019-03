R. Kelly grita, chora e nega acusações de abuso sexual em entrevista

Quando Gayle King insistiu em questioná-lo sobre as acusações, R. Kelly respondeu com raiva: "Pare com isso! Eu não fiz estas coisas! Não sou eu!".

O cantor de R&B, que foi libertado sob fiança de cem mil dólares, após a sua prisão a 22 de fevereiro, em Chicago, deu a primeira entrevista televisiva a Gayle King, no programa da CBS This Morning.

A correspondente nacional da CBS News, Jericka Duncan, disse no programa CBS Evening News que a entrevista completa durou cerca de uma hora e 20 minutos.

A CBS está a planear transmitir também entrevistas com as duas mulheres que atualmente vivem com Kelly, uma delas cujos pais dizem que está a ser mantida em casa do artista contra a sua vontade.

A este respeito, o cantor afirmou que "isso é estúpido" e "sim, claro, agora eu acho que preciso de ser um monstro e manter raparigas contra a sua vontade, acorrentá-las na minha cave e não as deixar comer ou sair".

R. Kelly, de 52 anos, que foi absolvido de acusações de pornografia infantil em 2008, tem negado constantemente as acusações de abusos sexuais, mas o caso voltou a ser noticiado em janeiro depois de as autoridades terem investigado novas suspeitas de crime, na sequência de uma série documental exibida no canal televisivo Lifetime.

O artista foi formalmente acusado de dez crimes de abusos sexuais agravados, envolvendo quatro mulheres, incluindo três que eram menores à data, em que a acusação alega que os abusos terão ocorrido pelo menos desde 1998.

Músico premiado com três Grammy, R. Kelly começou a carreira na década de 1990 com o álbum a solo "12 Play" e escreveu temas para artistas como Lady Gaga, Celine Dion e Michael Jackson. "I believe I can fly" é um dos seus temas de sucesso.

Horas depois da entrevista, R. Kelly foi detido por não pagar pensão de alimentos à ex-mulher. O cantor deve mais de 160 mil dólares a Drea Kelly e tem que pagar para sair em liberdade.