Andebol. Sporting recebe e vence FC Porto

O Sporting venceu o FC Porto, esta quarta-feira, por 26-23, num jogo a contar para o Campeonato Nacional de andebol, jogo em atraso da 18ª jornada, disputado em casa dos leões, no Pavilhão João Rocha.

Os dragões estiveram em vantagem praticamente desde o início da partida e foram inclusive a vencer para o intervalo por 15-12. O Sporting deu a volta nos últimos instantes e garantiu a vitória.

Apesar da derrota, o FC Porto mantém a liderança do campeonato, com 71 pontos, mas tem o primeiro lugar em risco, visto que o Sporting, atualmente com 70 pontos, tem menos um jogo disputado.