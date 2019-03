Tomba mais um gigante. Manchester United vence em Paris e está nos "quartos" da Liga dos Campeões

O Manchester United surpreendeu, venceu o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes por 3-1, e qualificou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois de uma derrota em Old Trafford por 2-0, os "red devils" apresentaram-se na capital francesa com um onze inicial muito alternativo, devido ao elevado número de lesionados: Darmian, Herrera, Jones, Lingard, Martial, Mata, Matic, Pogba, Alexis Sanchez e Valencia falharam o jogo por lesão.

O United entrou com um sistema com três centrais, que alterou ainda no primeiro tempo, com a saída de Bailly para dar lugar a Diogo Dalot. A equipa inglesa entrou muito forte, à procura de desfazer a desvantagem da primeira mão, e chegou à vantagem com um golo de Lukaku, aos 2 minutos de jogo.

Bernat igualou o resultado pouco depois, aos 12 minutos, assistido por Mbappé. O United voltou a surpreender e fez o segundo aos 30 minutos, novamente por Lukaku.

Com um resultado muito perigoso para a equipa da casa, o golo da vitória e da surpresa chegou já nos descontos e com toque português. Dalot rematou de fora da área, e a bola bateu no braço de Kimpembe. O árbitro assinalou grande penalidade e Rashford não falhou na cara de Buffon.

Com este resultado, o Manchester United carimbou presença nos "quartos" e junta-se a Tottenham e Ajax no lote das oito melhores equipas da Europa.