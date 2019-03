Mulher assassinada no Seixal. Ex-companheiro é o principal suspeito

Uma mulher foi esfaqueada até à morte esta quarta-feira à tarde em Corroios, no concelho do Seixal.

A vítima, de 47 anos de idade, foi encontrada morta no hall do prédio onde morava, disse à agência Lusa fonte do comando nacional da PSP.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, as autoridades suspeitam que o autor do crime seja o ex-companheiro da vítima.

Até ao momento, não foi realizada qualquer detenção.

A confirmar-se, será a 12ª vítima de violência doméstica desde o início do ano.

Para amanhã, quinta-feira, está marcado um dia nacional de luto pelas vítimas da violência doméstica.

O dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica foi proposto ao Conselho de Ministros pela ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, e promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



A comissão técnica multidisciplinar para a prevenção e combate à violência doméstica, reúne-se pela primeira vez na quinta-feira, sem contar com as associações do setor, e com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

Após a reunião, o chefe do Governo e a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, participam numa cerimónia pública de assinatura de protocolos relacionados com gabinetes de atendimento a vítimas de violência de género.