Muller "irritado" pelo afastamento da seleção alemã

Thomas Muller, avançado do Bayern de Munique, admitiu estar "irritado" por ter sido afastado da seleção da Alemanha pelo selecionador Joachim Low, assim como Jérome Boateng e Mats Hummels.

Num vídeo publicado nas suas redes sociais, o avançado mostrou o seu descontentamento com a decisão: "Quanto mais eu penso sobre isto, mais a maneira como tudo aconteceu me deixa irritado".

Muller, de 29 anos, e que conta com mais de 100 internacionalizações, questiona o caráter definitivo da decisão de Low. "A decisão repentina do selecionador, obviamente, intrigou-me. Foi uma falta de consideração".

Os três jogadores do Bayern Munique, esteios da seleção alemã que se sagrou campeã do mundo em 2014, foram dos mais criticados após a eliminação na fase de grupos do Mundial 2018. Em conferência de imprensa de anúncio da primeira convocatória de apuramento para o Euro 2020, Low explicou que pretende que 2019 marque "um novo começo" para a equipa nacional.



A Alemanha arranca a qualificação para o Euro 2020 diante da Sérvia, a 20 de março, às 19h45, em Wolfsburgo. quatro dias depois, na Holanda, defronta a seleção local, à mesma hora.