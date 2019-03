Vitória de Guimarães renova com Douglas por mais uma temporada

O Vitória de Guimarães anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes brasileiro Douglas até 2020. O guardião de 35 anos estava em final de contrato e prolonga a já longa estadia no emblema vitoriano para uma décima temporada no clube.

Em declarações reproduzidas no site do clube vimaranense, Douglas mostrou-se satisfeito por poder continuar e admite que não esperava ficar tantas temporadas no clube:

"Não imaginava ficar tanto tempo. Se não estou enganado o meu contrato era de três anos e meio e, como todo o jogador, ambicionava primeiro afirmar-me no clube e depois ver o que ia dar. Felizmente, consegui ficar aqui tanto tempo. Sei que a exigência aqui é grande, só posso sentir alegria por continuar aqui a conquistar o meu espaço todos os anos".

Douglas deixou ainda dois desejos até ao final da temporada, um a nível pessoal e outro coletivo: "O desejo é ter o máximo de vitórias. Quanto mais vitórias tivermos mais perto ficamos dos objetivos e eu só tenho que me preparar para estar num nível alto e quando tiver que desempenhar o meu trabalho é continuar a fazer o que tenho feito ao longo dos anos: ajudar o clube. O campeonato é difícil, mas estamos aí para as lutas e tenho fé e convicção que no final vamos conseguir o nosso objetivo".