Krovinovic: "É um sentimento especial voltar à Croácia"

Filip Krovinovic, médio do Benfica, fala num "regresso especial" ao Dínamo de Zagreb, clube que representou enquanto jovem, no início da carreira. Em conferência de imprensa, o médio croata admite vontade de ser titular na partida e explica o sentimento de regressar a solo croata:

"É um sentimento especial estar aqui outra vez. Joguei aqui quando era miúdo e tenho aqui a minha família e amigos. Espero jogar, claro, seria muito bom para mim. Depende do meu esforço, mas a decisão não é minha".

Krovinovic analisou ainda a equipa adversária, que bem conhece, e reconhece qualidade na formação orientada por Bjelica: "Estão a fazer uma boa época, têm grandes jogadores e o treinador colocou a equipa a jogar bom futebol. Eles vão dar tudo porque é um jogo especial e histórico para o clube".

Apesar da boa forma do Dínamo de Zagreb, Krovinovic diz que o Benfica "vai entrar em campo para ganhar" e fala de uma conversa privada com um dos guarda-redes da equipa adversária, amigo de longa data do médio do Benfica: "Quando saiu o sorteio, falei com o meu amigo, que é guarda-redes do Dínamo, e ele perguntou-me se já estava a tremer. Disse que é claro que não", explicou, entre risos.

O Dínamo de Zagreb-Benfica tem o pontapé de saída marcado para esta quinta-feira, às 17h55, jogo com relato em direto da Croácia na Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.