Lage: "Dínamo de Zagreb tem um futebol ofensivo muito interessante"

Bruno Lage, treinador do Benfica, espera uma boa eliminatória nos oitavos de final da Liga Europa, frente a um Dínamo de Zagreb que "procura jogar bom futebol". Em declarações na conferência de imprensa, o técnico encarnado fez o "raio-x" ao adversário:

"A preocupação do Dínamo é tentar jogar bem. Têm feito uma boa campanha no campeonato e também na Liga Europa, com uma fase de grupos exemplar e uma eliminatória também muito boa. É uma equipa com um futebol ofensivo muito interessante", começou por dizer.

Lage não revela as alterações que fará, com as certezas que Jonas, Pizzi e André Almeida não estarão no onze inicial, depois de terem ficado em Lisboa, fora da convocatória: "Temos de fazer o que temos feito, olhar e entender o adversário e preparar a melhor estratégia. Face ao que é jogar de três em três dias, vamos escolher o melhor onze. Sentimos uma grande dedicação de todos, merecem todos jogar, e damos as oportunidades quando se justifica".

Depois de ter dito "que os jogadores estavam a fazer" de Bruno Lage treinador, após a vitória frente ao FC Porto, Lage recusa a ideia que é ele que está a melhorar os jogadores: "O meu objetivo é fazer uma melhor equipa, não melhorar jogadores. Se eles jogam no Benfica é porque têm imensa qualidade. Quero colocá-los a ter o mesmo comportante e pensar da mesma forma, e isso é que é difícil".

