Dani Olmo entrega o peso do favoritismo ao Benfica

Dani Olmo, jovem médio espanhol do Dínamo de Zagreb, não teve problemas em atribuir ao Benfica o favoritismo na eliminatória dos oitavos de final da Liga Europa. Em declarações à SIC, Olmo deixa elogios ao Benfica, mas tem confiança num bom resultado:

"O Benfica é o favorito, mas num jogo de 90 minutos, uma eliminatória de 180 minutos, muito pode acontecer. Confiamos nas nossas armas para conseguir um bom resultado", começou por dizer.

O médio espanhol não tem problemas em admitir que a equipa croata "terá problemas" para lidar com o Benfica. "Eles são uma equipa muito forte e compacta, não dão muito espaço e jogam bem no contra-ataque. Defensivamente também são fortes com o Rúben Dias e o Ferro. Vamos ter problemas, mas vamos continuar a jogar como temos feito, bem atrás e quando tivermos bola, ter calma e atacar bem".

O Dínamo de Zagreb leva uma vantagem confortável na liderança da liga croata e poderá focar todas as atenções na eliminatória da Liga Europa. Dani Olmo quer que a equipa "continue a mostrar o que tem feito":

"Temos uma vantagem grande no campeonato e a Liga Europa é uma competição muito importante. Vivemos um momento bonito e queremos continuar a mostrar o que temos feito e a seguir nesta linha de sucesso", rematou.

O Dínamo de Zagreb-Benfica tem o pontapé de saída marcado para esta quinta-feira, às 17h55, jogo com relato em direto da Croácia na Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.