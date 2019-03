Bjelica confessa: "Falei com o Niko Kovac para preparar o Benfica"

Nenad Bjelica, treinador do Dínamo de Zagreb, confessa que conversou com o compatriota Niko Kovac, treinador do Bayern de Munique que defrontou o Benfica na fase de grupos da Liga Europa, para preparar melhor a partida frente às águias, para os oitavos de final da Liga Europa:

"Queria agradecer a ajuda do Niko Kovac. Ele ajudou-me muito com as informações que me deu sobre o Benfica. Não vou dizer aquilo que falámos, mas foi importante", começou por dizer em conferência de imprensa.

À semelhança do que já tinha afirmado o jovem médio da equipa Dani Olmo, Bjelica diz que o Benfica é favorito para a eliminatória, mas está confiante na surpresa: "O Benfica é o favorito para passar a eliminatória, mas acredito que temos hipóteses. Acreditamos que com máxima concentração, podemos ganhar o jogo".

Anderlecht, Fenerbahçe, Spartak Trnava e Viktoria Plzen foram os adversários do Dínamo de Zagreb na Liga Europa esta temporada, adversários que Bjelica considera inferiores ao Benfica:

"O Benfica é a equipa mais forte que já jogámos até ao momento, mas não vamos mudar a tática. Vamos encontrar um adversário que está em boa forma, tem um bom treinador, com excelente equipa, mas acho que podemos ser melhores, se estivermos concentrados", rematou.

O Dínamo de Zagreb-Benfica tem o pontapé de saída marcado para esta quinta-feira, às 17h55, jogo com relato em direto da Croácia na Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.