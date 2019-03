Sporting prepara Boavista com duas baixas

O Sporting continuou a preparação para a deslocação ao Estádio do Bessa, para defrontar o Boavista, apenas com duas baixas.

No boletim clínico continuam a figurar os nomes de Rodrigo Battaglia e Bruno Gaspar, que falharam a sessão desta quarta-feira e são ausências confirmadas para a partida da 25ª jornada da I Liga.

O plantel leonino regressa aos treinos na quinta-feira, às 10h30. O Boavista-Sporting está marcado para sábado as 20h30, no Estádio do Bessa, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.