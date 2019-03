Benfica aponta para os 300 milhões euros em receitas

Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD do Benfica, aponta para os 300 milhões de euros de receitas em 2019. Em entrevista ao "SoccerEx", uma convenção de futebol que vai decorrer em Portugal, o administrador encarnado comparou os valores atuais com o passado: "Em 2004, as nossas receitas foram próximas de 50 milhões. Este ano esperamos que o valor esteja próximo dos 300 milhões de euros".

O elevado valor de receitas não é o único "motivo de orgulho", e Soares de Oliveira destaca o investimento noutros setores do clube: "Este desempenho é uma performance incrível e estamos muito orgulhosos disso, mas o aumento de receita é apenas uma pequena parte das nossas maiores conquistas. Nos últimos seis anos temos sido sempre muito rentáveis e, ao mesmo tempo, investimos em infraestruturas, tecnologia, inovação e desenvolvimento internacional", explica,

Para o futuro, Soares de Oliveira aponta para a presença regular na Liga dos Campeões, a contínua aposta na formação e a maior capacidade de reter os melhores jogadores no clube:

"O principal desafio para o futuro é manter o Benfica com um forte desempenho a nível europeu. Temos que continuar a nossa estratégia de desenvolvimento da juventude, temos que ser capazes de gerar receitas suficientes para reter os nossos melhores talentos e temos de estar todos os anos na lista de clubes de elite que jogam na Liga dos Campeões".