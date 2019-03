Mourinho: "Regresso ao Real Madrid? É hipotético, não há o mínimo contacto"

O treinador português José Mourinho desmente qualquer contacto do Real Madrid para assumir o comando da equipa, e comentou a eliminação dos "merengues" da Liga dos Campeões. Em declarações ao canal "La Sexta", em Londres, o técnico português mostrou-se orgulhoso pelos adeptos do clube terem cantado pelo seu nome durante a pesada derrota por 4-1 frente ao Ajax:

"Foi surpreendente a derrota, mas é preciso olhar com respeito pelo que fizeram. Uma equipa não consegue ganhar quatro, cinco ou seis Ligas dos Campeões seguidas. Vejo com o orgulho terem cantado o meu nome, mas o Real tem um treinador. Não passa do orgulho que sinto, porque é uma situação hipotética, não há nada, nem o mínimo contacto", começou por dizer.

Mourinho, que orientou o Real Madrid entre 2010 e 2013, onde conquistou uma La Liga, uma Supertaça e uma Taça do Rei, recorda o feito histórico e difícilmente repetível do tricampeonato europeu:

"Vamos ver quando é que outra equipa ganha três 'Champions' seguidas. Acho que nunca mais, mesmo. Perguntem a qualquer jogador se quer ganhar três Ligas dos Campeões seguidas e depois perder a quarta. Acho que todos assinavam por baixo", rematou.

O treinador português de 56 anos está fora do ativo desde que deixou o Manchester United, em dezembro.