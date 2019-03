Braga renova com Dyego Sousa até 2022

O Sporting de Braga anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Dyego Sousa até 2022.

Foi no site oficial que o Braga anunciou a extensão do vínculo do avançado brasileiro, de 29 anos, cujo contrato terminava em junho de 2021. No comunicado, o Braga explica que esta é uma forma de reconhecer "a evolução" de Dyego ao serviço do clube.

Dyego Sousa leva 19 golos em 32 jogos, esta época, máximo de carreira. Com os seus 14 golos no campeonato, é o segundo melhor marcador, apenas atrás do benfiquista Haris Seferovic e empatado com o sportinguista Bas Dost.

“Encaro esta renovação com um voto de confiança e agradeço ao SC Braga, que acreditou em mim numa fase difícil da minha carreira. Cheguei aqui com o intuito de vencer e de mostrar o meu trabalho e felizmente tudo tem corrido bem. Vou continuar a dar o melhor de mim, estou a passar por uma fase boa, mas tenho de dar continuidade, marcando golos. Esta renovação dá mais responsabilidade, mas também mais motivação", afirmou o avançado, em declarações ao site do Braga.

Dyego Sousa salientou que sente a confiança do Braga, dado que o clube "não contratou nenhum ponta-de-lança no mercado porque confia" nele: "Espero continuar ao meu nível. Sou feliz aqui, a minha família adora Braga e eu sinto-me acolhido no clube, aqui dão-me todas as condições, desde os funcionários ao mister e ao presidente, por isso tenho tudo para que dentro do campo eu possa dar o melhor por mim, pela minha família e pelos nossos adeptos. Aqui estou alegre e feliz, por isso é que tudo tem corrido bem."