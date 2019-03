Arquivado processo sobre alegado desvio de donativos para as vítimas de Pedrógão Grande

O Ministério Público (MP) arquivou o inquérito sobre a suspeita de desvio dos donativos às vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, em 2017.

De acordo com o despacho de arquivamento, a que a Renascença teve acesso, "concluídas as diligências de inquérito, não resultaram confirmados quais atos de desvio de donativos".

No mesmo documento, o MP informa ainda que todo o dinheiro doado à Câmara Municipal está na conta solidária, à excepção das verbas acordadas em protocolo para adquirir animais para as pessoas que os perderam no fogo.



A autarquia de Pedrógão Grabde já reagiu a esta decisão. Em comunicado, a autarquia e o presidente dizem que "não esperavam outro resultado face à transparência e lisura que sempre foram a marca dos seus procedimentos, e nunca deixaram de confiar na actuação do MP, que se deteve no rigor dos factos e se manteve imune às campanhas persecutórias que lhes estão a ser movidas, com puras motivações políticas e cegamente indiferentes às consequências para o bom nome dos pedroguenses e para a generosidade dos cidadãos".

O processo foi aberto após denúncias na comunicação social sobre o alegado desvio de donativos em numerário oferecidos por elementos da comunidade chinesa em Portugal, bem como donativos em género doados por uma empresa do setor imobiliário.

De acordo com a investigação feita, todos os donativos em dinheiro, nomeadamente os da comunidade chinesa, permanecem na conta. A "não utilização (até ao momento) das verbas depositadas em conta" não constitui "um ilícito criminal", lê-se no documento do Ministério Publico.

Quanto aos donativos em género, a justica concluiu que foram sendo distribuídos gradualmente, tendo encontrado provas da entrega desses bens.