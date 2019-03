"Persona non grata". Venezuela dá 48 horas a embaixador alemão para sair do país

A Venezuela vai explusar o embaixador alemão, Daniel Martin Kriener. Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o ministro venezuelano dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, afirma que o diplomata alemão passa a ser considerado "persona non grata".

"É inaceitável que um representante estrangeiro exerça no nosso território um papel político que tem mais a ver com a de um dirigente político, em clara aliança com a agenda de conspiração dos setores extremistas da oposição venezuelana", escreve o Governo liderado por Nicólas Maduro.

Daniel Martin Kriener tem 48 horas para abandonar o território da Venezuela.



No mesmo documento, que Arreaza publicou na rede social Twitter, lê-se que "as atividades do senhor Kriener não só contradizem as normas essenciais que regem as relações diplomáticas, bem como contrariam o que está expresso na própria legislação alemã".

A Venezuela considera que a atuação da Alemanha neste período de crise que o país atravessa "é um ato de ingerência ilícita" e "um ato hostil e inamistoso".