FC Porto tem de contrariar a história para abrir a porta dos "quartos" da Liga dos Campeões

O FC Porto enfrenta a AS Roma, esta quarta-feira, com a intenção de vencer e carimbar a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, quatro anos depois. Para isso, a equipa de Sérgio Conceição terá de anular a desvantagem trazida de Itália, após a derrota por 2-1.

É o golo de Adrián López que dá esperança ao FC Porto para inverter uma tendência negativa: na "era Champions", desde 1992/93, os dragões nunca conseguiram, na ronda que antecede os quartos de final, vencer uma eliminatória em que tenham perdido um dos dois encontros.

Em 2004/05, o FC Porto empatou, em casa, com o Inter de Milão, na primeira mão, por 1-1. Contudo, em Itália, perdeu por 3-1 e foi afastado da competição. Caso semelhante ao da época 2006/07: os azuis e brancos receberam o Chelsea, então treinado por José Mourinho, com um empate, por 1-1, mas perderam em Londres por 2-1 e foram eliminados.

A história repetiu-se na temporada seguinte, diante do Schalke 04. O FC Porto perdeu na Alemanha por 1-0 e, no Dragão, esbarrou numa grande exibição do então "desconhecido" Manuel Neuer. O Porto ganhou esse jogo por 1-0, levou a contenda para prolongamento e caiu nos penáltis.

Nova década não inverteu a tendência



O caso em 2009/10 agravou a má relação do FC Porto com jogos em solo inglês. Depois de vencerem o Arsenal por 2-1, em casa, os dragões foram a Londres ser goleados por 5-0. Em 2012/13, já com Vítor Pereira, o Porto bateu o Málaga por 1-0, no Dragão, mas perdeu 2-0 em Espanha e caiu.

As duas últimas épocas foram iguais. O FC Porto de Nuno Espírito Santo caiu, em casa, com a Juventus, por 2-0. Em Turim, não operou o milagre: perdeu por 1-0, para um agregado de 3-0. Já com Sérgio Conceição, foi goleado em casa por 5-0, pelo Liverpool. Fora, não foi além do nulo.

Esta terça-feira, e já com Danilo, Corona e Marega disponíveis, o FC Porto tentará dar a volta ao texto da história. "Basta" uma vitória por 1-0.

A tentativa de reviravolta portista está marcada para as 20h00, no Estádio do Dragão.