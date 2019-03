Dívida de Angola a Portugal não é tabu, diz João Lourenço. Angola quer pagar

Veja também

Angola quer pagar as suas dívidas. O Presidente de Angola, João Lourenço, reafirmou esta quarta-feira, em Luanda, a intenção do seu Governo de pagar uma dívida cujo valor não quis quantificar.

“A questão da dívida de Angola para com Portugal não é nenhum tabu, é uma questão para se falar abertamente. Existir dívida é absolutamente normal, desde que seja certificada e, uma vez certificada, o devedor assuma o compromisso de pagar. O que se está a verificar é que desde há uns meses para cá este processo de certificação está em curso, não está terminado, mas não estamos à espera que termine. À medida que for sendo certificada, os pagamentos vão sendo feitos”, disse o Presidente.

“O valor exato da dívida é assunto a ser visto a nível ministerial, mas o que gostaria de garantir é que existe da parte de Angola vontade firme de honrar os compromissos assumidos para com essas mesmas empresas, para com o Governo português e outras instituições portuguesas a quem Angola deve”, acrescentou João Lourenço.

Marcelo Rebelo de Sousa, que está em visita oficial a Angola, elogiou a forma como este processo tem evoluído em apenas sete meses.

“Estamos a falar de um processo que em rigor tem sete meses. É notável em sete meses ter sido possível, relativamente a realidades passadas, fazer a delimitação do universo reclamado, a delimitação do universo certificado e a delimitação do universo começado a pagar”, afirmou.

“Daquilo que foi definido até agora como primeiro universo, cerca de dois terços correspondem já a dívida certificada”, adiantou Marcelo.

“Desse universo de dívida certificada, cerca de dois terços já está a ser paga, através das várias formas que o Presidente João Lourenço aqui disse, que são negociadas especificamente com cada uma das partes. Isto, para quem tem experiência em matéria de política económica e de economia internacional, é raríssimo.”

O Presidente da República chegou na terça-feira a Angola para uma estadia de quatro dias, retribuindo assim uma visita feita por João Lourenço a Portugal em novembro de 2018.