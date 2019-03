Victor García. Das oportunidades que faltaram no Porto até ao relançar da carreira em Famalicão

Victor García chegou em 2013 a Portugal para jogar nos juniores do FC Porto. Aos 19 anos já era internacional A pela Venezuela, mas o percurso projetado acabou por sofrer alguns desvios.

O lateral-direito lamenta a "falta de oportunidades" para mostrar o seu valor no Porto, clube ao qual esteve ligado por cinco épocas. "Joguei sete jogos, mas penso que poderia ter a oportunidade de ficar na equipa principal. Eu nunca fiquei no plantel principal. Fiquei sempre na equipa B e treinava, de vez em quando, com a equipa principal. Quando falo de oportunidades não é jogar logo a titular, mas sim de ficar, pelo menos um ano, no plantel principal", diz o jogador, em entrevista à Renascença.

Relançar a carreira no FC Famalicão

Emprestado ao Nacional, há duas épocas, Victor García passou a jogar com regularidade na I Liga e na temporada passada assinou pelo Vitória de Guimarães. Fez 21 jogos, mas desde janeiro de 2018 até janeiro de 2019 não teve qualquer minuto de competição. Na última janela de mercado surgiu o convite do Famalicão e o jogador venezuelano nem hesitou.

"Vir para Famalicão foi importante para ter minutos, para ter jogo", mas é também "uma grande responsabilidade" para Victor García que ressalva que chega a um clube que "está em posição de subida". O objetivo do Famalicão é garantir a promoção à I Liga, 25 anos depois da última presença, e o lateral-direito, apesar de ter contrato com o Vitória de Guimarães, não esconde que "gostaria de estar no Famalicão na próxima época".

Aos 24 anos, o plano passa por consolidar uma posição no futebol português e regressar à seleção da Venezuela, que não representa desde 2017. O facto de ter estado um ano sem jogar atrasou este processo e agora Victor García quer recuperar o tempo perdido: "Estou muito agradecido ao Famalicão. Vou dar tudo para recuperar todo o tempo que não joguei e voltar à seleção. O meu objetivo é consolidar-me e dar o salto na Europa".

Victor García já foi utilizado em dois jogos da II Liga, por Sérgio Vieira, mas uma lesão afastou-o das opções no mês de fevereiro. O lateral, que passou por Porto, Nacional e Vitória de Guimarães, tem contrato com os vimaranenses. O Famalicão é segundo classificado da II Liga e tem como objetivo a subida à I Liga.