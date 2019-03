Presidente do Barcelona admite interesse em De Ligt

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitiu, esta quarta-feira, interesse em contratar Matthis de Ligt, central de 19 anos do Ajax.

Em declarações ao programa "Aquí amb Josep Cuní" ("Aqui com Josep Cuní", em português), da rádio "Ser Catalunya", Bartomeu admitiu que o interesse no capitão da formação holandesa, que na terça-feira eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões, com uma goleada por 4-1, é real.

"Temos de falar sobre isso [contratação de De Ligt] a partir do mês de março, que é quando tomamos as decisões, mas o nome dele estará em cima da mesa, com certeza", admitiu o líder barcelonista.

De Ligt tem apenas 19 anos, mas já comanda a defesa do Ajax desde a segunda metade da época 2016/17, isto é, desde os 17 anos. Além de todas as qualidades que apresenta como defesa, é um central com golo, como demonstram os 10 golos marcados em duas épocas e meia. No final de 2018, De Ligt venceu o prémio Golden Boy, a "Bola de Ouro" dos sub-21.

Créditos que lhe valeram a chamada à seleção da Holanda, com que tem sido indiscutível, ao longo das 13 internacionalizações que amealha.

Para a próxima época, o Barcelona já tem garantida a contratação de Frenkie de Jong, também do Ajax. O médio defensivo, de 21 anos, custa 75 milhões de euros à cabeça, mas o preço pode subir aos 86 milhões.