Edgar Borges vê Ivanildo na equipa principal do Sporting

Edgar Borges, treinador que integrou os quadros da Federação Portuguesa de Futebol, saúda o regresso de Ivanildo Fernandes ao Sporting, para integrar a pré-época, em julho.

O jornal "A Bola" avança, na edição desta quarta-feira, que o central de 22 anos e 1,94m de altura, a realizar uma boa temporada no Moreirense, por empréstimo do Sporting, está na lista de regressos a Alvalade.

Edgar Borges, o primeiro selecionador a chamar Ivanildo Fernandes às seleções jovens de Portugal, não estranha a aposta do Sporting.

"Na altura, a equipa técnica nacional achou que o Ivanildo era um jogador com muita qualidade e grande margem de progressão. Fico muito feliz pelo Ivanildo, além de excelente jogador é uma excelente pessoa. É afável, muito comprometido e sempre colaborante. Vejo-o a jogar no plantel principal do Sporting, no futuro", afirma o treinador, em entrevista a Bola Branca.

Sacrifício em prol do coletivo



Edgar Borges destaca a frieza e o compromisso tático de Ivanildo Fernandes, entre outras caraterísticas promissoras de um grande futuro.



"É um jovem rápido, alto, muito forte no jogo aéreo. Muito concentrado e sereno, não se deixa afetar por contextos de grande pressão. É um jogador de compromisso tático, o que eu valorizo muito", salienta.

Edgar Borges explica o que define como compromisso tático: "Muitas vezes, por uma questão de natureza estratégica, é preciso exigir de um jogador um comportamento que foge aquilo que está previsto no modelo de jogo. O Ivanildo é muito inteligente e responde a essa necessidade com um sorriso nos lábios, mesmo que sinta que não é aquilo que gostaria de saber. No entanto, entende as necessidades da equipa e isso demonstra um compromisso coletivo muito grande."