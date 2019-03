Benfica deve ter cuidado com Dínamo Zagreb de duas caras e motivado para fazer história

O Benfica deve esperar um Dínamo Zagreb realista, na abordagem aos jogos europeus, e tecnicamente muito dotado, além de empurrado pelos seus adeptos. O alerta é de João Escoval, defesa de 21 anos formado no Seixal, a cumprir a segunda temporada no Rijeka, da Croácia.

João Escoval que vai estar atento ao jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Em declarações a Bola Branca, o defesa destaca que o Dínamo é "uma equipa muito boa tecnicamente" e que , embora no campeonato croata seja "muito ofensiva", nas competições europeias, "muda um pouco o seu jogo e dá mais a iniciativa ao adversário".

"No campeonato, estão com bastantes pontos de avanço [14 sobre o Rijeka], por isso têm feito quase duas equipas. Uma equipa que joga na Europa, que é o onze preferencial deles, e outra equipa que joga no campeonato. Assim, vão descansando os jogadores", explica.

Contrariar a vontade de fazer história



O Benfica pode esperar um estádio cheio, com "um grande ambiente, de euforia". Isto, porque há muito anos que o Dínamo não chegava a uma fase tão adiantada de uma competição da UEFA. Na época 1997/98, alcançou a terceira ronda da Taça UEFA, que equivalia aos oitavos de final da Liga Europa. A última presença nos quartos de final de uma prova assim data de 1969/70, na então Taça dos Vencedores das Taças.

Um interregno que dá ainda maior motivação ao campeão croata:

"Toda a gente na Croácia está muito entusiasmada com este jogo. Esta euforia vai ser benéfica para o Dínamo, porque vai galvanizar os jogadores, vai dar-lhes força. O Benfica tem de estar preparado para apanhar uma equipa que vai estar a 100% nos seus níveis de confiança, de querer ganhar e mostrar a sua qualidade perante o seu público."

Ainda assim, João Escoval atribui o favoritismo ao Benfica, que por esta altura lidera o campeonato português, com 12 vitórias nos 14 jogos disputados, em todas as competições, sob a égide de Bruno Lage.

"Não digo que tenha vantagem, mas, conhecendo as duas equipas, considero o Benfica um pouco favorito, por toda a qualidade que tem, pelo excelente momento de forma que atravessa e o futebol que joga. Mas não pode pensar que será um jogo fácil, porque não vai ser. E, como é óbvio, o Benfica não está à espera de um jogo fácil", assinala.



A equipa de Bruno Lage entra em ação na quinta-feira, às 17h55, no Estádio Maksimir. O Dínamo de Zagreb-Benfica tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.