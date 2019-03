Pyongyang está a reconstruir uma base de lançamento de foguetões

Leia também:

A Coreia do Norte está a reconstruir uma base de lançamento de foguetões que tinha começado a demolir depois das primeiras negociações com os Estados Unidos para a desnuclearização da Península Coreana.

Novas imagens de satélite captadas apenas dois dias depois de uma nova ronda de negociações entre Trump e Kim Jong-un, que não foram bem sucedidas, parecem mostrar que a base de Sohae, localizada em Tongchang-ri, está já a ser restaurada.

A base de Sohae tem sido usada, no passado, para testar motores e para lançar satélites. Não tem sido usada para lançar mísseis balísticos.

As imagens de satélite foram apresentadas por vários “think tanks” americanos e também pelos serviços secretos da Coreia do Sul e é possível que traduzam a falta de confiança de Pyongyang num acordo com Washington. Outras imagens apresentadas em julho mostram o mesmo local já em avançado estado de desmantelamento.

Segundo a correspondente da BBC em Seoul, Laura Bicker, a maioria dos especialistas acredita que esta medida é apenas uma forma de Pyongyang testar a paciência e os limites de Donald Trump, e que não estará a preparar-se para voltar a testar mísseis balísticos intercontinentais.

Os Estados Unidos já ameaçaram aplicar mais sanções à Coreia do Norte, caso o regime insista em prosseguir com o seu programa nuclear.