Harden dá a volta em Toronto com 19 pontos no quarto período

James Harden foi o grande protagonista da vitória dos Houston Rockets no reduto dos Toronto Raptors, na madrugada desta quarta-feira, por 95-107.

Os Rockets tinham uma vantagem confortável ao intervalo, no entanto, um terceiro período desastroso, com parcial negativo de 20 pontos (34-14), deixou-os a correr atrás do prejuízo. Aí apareceu Harden, com 19 pontos, a garantir a vitória da sua equipa.

No total da partida, a "Barba" marcou 35 pontos e, ao contrário de outras vezes, só perdeu a bola por uma vez. Nota, também, para as boas exibições de Gerald Green (18 pontos), Eric Gordon (13) e Austin Rivers (13 pontos), além do quase duplo-duplo de Clint Capela (nove pontos e 15 ressaltos) e das 10 assistências de Chris Paul.

Do lado de Toronto, destacam-se os 26 pontos de Kawhi Leonard e os duplos-duplos de Pascal Siakam (17 pontos e 10 ressaltos) e de Serge Ibaka (10 pontos e 15 ressaltos). Danny Green contribuiu com 14 pontos, num jogo muito apagado de Kyle Lowry, que não chegou às dezenas em qualquer parâmetro, além de ter incorrido em cinco perdas de bola.

Os Rockets sobem, assim, ao terceiro lugar da Conferência Oeste, com 39 vitórias e 25 derrotas, exatamente os mesmos números que Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers, que perderam frente a Minnesota Timberwolves (131-120) e Memphis Grizzlies (120-111), respetivamente.

Todos os resultados



Indiana Pacers-Chicago Bulls, 105-96

Philadelphia 76ers-Orlando Magic, 114-106



Toronto Raptors-Houston Rockets, 95-107

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers, 120-111



Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder, 131-120



Golden State Warriors-Boston Celtics, 95-128