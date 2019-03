Uber não é responsabilizada por atropelamento mortal com carro autónomo

Os procuradores norte-americanos do Arizona decidiram não avançar para uma acusação formal, por não haver “responsabilidade criminal” para Uber. De acordo com o Tribunal do Arizona, a empresa não tem responsabilidade legal no atropelamento fatal, em março de 2018, provocado por um carro autónomo da multinacional.



No entanto, a condutora que ía dentro do veículo autónomo, ainda poderá ser acusada de homicídio involuntário.



Com base num vídeo feito dentro do carro, ficou provado que Rafaela Vasquez, a condutora, estava a olhar para baixo, enquanto via no telemóvel um episódio do programa de televisão "The Voice”. Ela ainda olhou para cima antes de embater em Elaine Herzberg, de 49 anos, mas não foi a tempo de evitar a colisão.

De acordo com estes dados, a polícia norte-americana concluiu que o incidente poderia ter sido "inteiramente evitável".