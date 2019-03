Carnaval. Mais de 900 acidentes fizeram cinco mortos

Cinco mortos e 27 feridos graves, em mais de 900 acidentes. Estes são os dados ainda provisórios da Operação de Carnaval da GNR, que terminou à meia-noite.

Segundo os dados disponíveis no site da GNR, entre os dias 1 e 5 de março foram registados 902 acidentes, com 27 feridos graves e 320 feridos ligeiros.



Registaram-se menos mortos, mas mais feridos graves do que em igual período do ano passado. Em 2018, morreram sete pessoas, 13 ficaram feridas com gravidade e 292 tiveram ferimentos ligeiros.

Mais de 800 condutores foram detidos por excesso de álcool durante a "Operação Carnaval 2019" da GNR, 238 dos quais apresentavam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime, foi anunciado esta quarta-feira.

No total, foram fiscalizados 24.464 condutores e registadas 6.485 infrações, das quais 1.623 por excesso de velocidade, 373 por falta de inspeção periódica, 291 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 237 por utilização indevida do telemóvel durante a condução e 230 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

A GNR detetou ainda 183 infrações por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 72 por anomalias nos pneus.

PSP deteve mais de 500 pessoas

Já a Polícia de Segurança Pública revela que durante a operação Carnaval em Segurança 2019, que terminou na terça-feira, foram detidas mais de 500 pessoas e apreendidos mais de 2.800 artigos pirotécnicos.

Segundo o balanço final, foram detidas pela PSP 501 pessoas, 165 das quais por condução sob excesso de álcool, 94 por falta de carta de condução, 80 por tráfico de droga e 78 para cumprimento de mandados de detenção.

Em comunicado, a PSP indica ainda que durante a operação, que decorreu entre as 7h00 do dia 26 de fevereiro e as 24h00 de terça-feira, deteve 19 pessoas por furto, oito por roubo, 13 por desobediência e quatro por agressões a polícias.