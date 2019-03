​Arata Isozak vence Prémio Pritzker 2019

O japonês Arata Isozaki foi esta terça-feira distinguido com o Prémio Pritzker 2019, considerado o prémio Nobel da Arquitetura.

O trabalho do arquiteto, urbanista e investigador, de 87 anos, "vai além do quadro de arquitetura e levanta questões que transcendem épocas e fronteiras", anunciou o júri.

Considerado um visionário pelos seus pares, Isozaki sempre se enfrentou no seu trabalho como um arquiteto com um "profundo compromisso com a arte do espaço” e com uma "precisão e habilidade" demonstradas em "técnicas de construção, na interpretação da localização e do contexto e uma intencionalidade nos detalhes".

Arata Isozaki "tem um profundo conhecimento da teoria e história da arquitetura e abraça a vanguarda. Não se limita a reproduzir o ‘status quo’, mas prossegue a sua demanda do sentido da arquitetura, o que se reflete nos seus edifícios, desafiando categorizações estilísticas, e estão em constante evolução e revelando sempre frescura na sua abordagem", acrescenta o júri.

Nascido em Oita, na ilha de Kyushu, no sul do Japão, em 1931, Isozaki começou a destacar-se como arquiteto durante a reconstrução após a II Guerra Mundial (1939-1945).

Arquiteto versátil, no início da década de 1960 tornou-se o primeiro arquiteto japonês a forjar uma "relação profunda e duradoura entre Oriente e Ocidente", afirmou o júri, presidido pelo juiz Stephen Breyer, do Supremo Tribunal norte-americano.

Com mais de cinco décadas de trabalho e uma centena de edifícios construídos, o trabalho de Isozaki tem tido um grande impacto no mundo da arquitetura, o que também contribuiu para inúmeros ensaios, exposições e conferências.

A heterogeneidade é uma das características de uma obra que se estende desde a reinterpretação da tradição com a mais alta tecnologia, como demonstra desde os seus primeiros desenhos, como a sua cidade no ar que projetou em 1961, com a qual tentou racionalizar o caos de Tóquio através de uma opção pela verticalidade, com edifícios inspirados por árvores.

Algumas de suas obras mais notáveis são a Biblioteca Central de Kitakyushu (1974), no Japão, ou o Museu de Arte Moderna de Gunma, também no Japão, inaugurado em 1974.

Nos Estados Unidos, cite-se o Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (1986) e a sede da Disney, na Florida (1991), enquanto na Europa se destaca o Palácio de Sant Jordi, projetado para os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, em Espanha, e o Museu interativo Domus na Corunha, também em Espanha.

Na China, é de sua autoria o Museu de Arte da Academia Central de Belas Artes de Pequim, inaugurado em 2008, e o Centro Cultural de Shenzhen, em 2007.