Cai o tricampeão. Real Madrid é humilhado em casa pelo Ajax e está fora da Liga dos Campeões

Acabou a época para o Real Madrid. Após a eliminação da Taça do Rei e a sentença na La Liga, ambas aos pés do Barcelona, o tricampeão europeu perdeu em casa com o Ajax (1-4) e foi eliminado da Liga dos Campeões.

O Real Madrid tinha ganho, na primeira mão, em Amesterdão, por 1-2, porém, sem Sergio Ramos - que forçara o amarelo no jogo anterior -, rapidamente deixou escapar essa vantagem. Logo aos sete minutos, Tadic roubou a bola a Kroos, entrou na área e cruzou atrasado para Ziyech, que rematou cruzado, de primeira, para o primeiro golo da noite.

A equipa da casa ficou atarantada e o segundo golo surgiu de forma natural. Tadic desenhou uma fantástica roleta sobre Casemiro e isolou Neres com um passe a rasgar. Na cara de Courtois, o brasileiro picou a bola para o fundo da baliza, pondo o Ajax em vantagem na eliminatória.

Seguiu-se um período de parada e resposta, com o Real Madrid a tentar inverter o rumo da partida. No entanto, a única coisa que se alterou foi o figurino da equipa. Lucas Vázquez, primeiro, e Vinícius Júnior, depois, lesionaram-se e tiveram de ser substituídos, por Bale e Asensio, respetivamente. O jovem brasileiro saiu lavado em lágrimas.

Esperança "morreu" muito rapidamente



O Real Madrid entrou no segundo tempo bem mais mandão e com vontade de regressar à luta. Ainda assim, o Ajax dominava à base de contra-ataques e foi assim que, aos 62 minutos, ampliou a vantagem. Mazraoui recuperou uma bola junto à linha lateral e lançou o contragolpe do Ajax. A bola foi parar a Tadic, que já na área, em zona frontal, atirou em arco, para mais um belo golo dos holandeses.

O árbitro, Felix Brych, ainda demorou cinco minutos a consultar o videoárbitro, para decidir se o golo era legal. Em causa estava uma possível saída da bola das quatro linhas quando Mazraoui a recuperou. Ainda assim, o golo foi validado e o Ajax disparou para a goleada.

Ao minuto 70, Asensio devolveu a esperança ao Real, com um belo golo, a surgir de rompante na área para colocar a bola bem junto ao poste. Porém, dois minutos depois, fez-se magia. Na cobrança de um livre direto lateral, Lasse Schone deu um arco incrível à bola e meteu-a direitinha no poste mais distante, sem hipótese para Courtois.

O Ajax ainda podia ter feito o quinto golo, no entanto, com a baliza escancarada, Ziyech fez o mais difícil e atirou a bola por cima. Até ao final, ainda houve tempo para a lesão da praxe de Gareth Bale.

