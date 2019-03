Maduro convoca marchas "anti-imperalistas". "Vamos derrotar uma minoria enlouquecida"

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta terça-feira que "nada nem ninguém poderá perturbar a paz da República". De acordo com Maduro, o seu governo, com o apoio do povo, conseguirá "derrotar uma minoria enlouquecida".

Em discurso durante um ato de homenagem pelos seis anos da morte de seu antecessor, Hugo Chávez, o atual líder venezuelano convocou a população a participar em marchas anti-imperialistas que se devem realizar no próximo sábado, dia 9.

Estas são as primeiras declarações públicas de Maduro desde que o líder da oposição, Juan Guaidó, voltou à Venezuela. No regresso, Guaidó apelou aos trabalhadores da administração pública para que adiram a uma greve, ainda sem data conhecida.