Montpellier de Pedro Mendes volta a vencer cinco seis jogos depois

O Montpellier venceu, esta terça-feira, no terreno do Bordéus, por 2-1. Triunfo que põe fim a uma série de cinco jogos sem vencer, por parte da equipa em que joga Pedro Mendes.

Sem o central português, que está lesionado, o Montpellier adiantou-se no marcador aos 20 minutos, por intermédio de Paul Lasne. No entanto, 15 minutos depois, Toma Basic empatou para o Bordéus. O resultado não se alterou até ao intervalo, as logo à entrada da segunda parte, Daniel Congre selou a vitória do Montpellier.

Feitas as contas, o Montpellier - que chegou a estar em segundo - sobe ao sétimo lugar, com 41 pontos, a três do Marselha, que é quarto classificado. O Bordéus não sai da 14.ª posição, com 31 pontos.