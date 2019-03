Perotti quer Roma de cara lavada no Dragão

Diego Perotti revela que a Roma quer usar o jogo com o FC Porto, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para lavar a imagem deixada no jogo com a Roma, que perdeu por 3-0, e como ponte para voltar a sentir o que é estar nos "quartos" da competição.

"Não vai ser um jogo fácil, mas queremos melhorar a nossa imagem depois da derrota no dérbi frente à Lazio e mostrar a nossa qualidade. Temos uma vantagem [vitória por 2-1 na primeira mão, em Itália], é pequena, mas temos de a aproveitar. Precisamos de um jogo quase perfeito a nível ofensivo e defensivo para voltar a viver a experiência dos quartos de final", vincou o médio a Roma, esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão do encontro.

A estratégia da Roma passa por marcar no Dragão, de preferência cedo, de modo a anular desde logo o golo marcado por Adrián na primeira mão.

"Se conseguirmos marcar um golo ou dois, o jogo ficará mais complicado para o FC Porto. Temos a possibilidade de alcançar um objetivo muito importante", lembrou o argentino.

Dragões e romanos discutem a passagem aos "quartos" da Liga dos Campeões na quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Roma tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.