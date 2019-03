Carlos Xavier: "Joelson parece Cristiano Ronaldo"

Joelson Fernandes é o nome do momento na formação do Sporting. E com razão, diz o antigo capitão leonino Carlos Xavier, que traça semelhanças entre o jovem de 16 anos e Cristiano Ronaldo.

Joelson já foi chamado por Marcel Keizer para treinar com o plantel principal e, esta terça-feira, esteve em destaque pelos juvenis, fechando a vitória dos leões no dérbi frente ao Benfica, por 3-1, em Alcochete. Um golo obtido com um remate ainda antes do meio-campo.



Em entrevista a Bola Branca, Carlos Xavier diz mesmo que "Joelson parece Cristiano Ronaldo" pela forma como joga.

"Ele tem todas as qualidades e condições para singrar. É muito virtuoso, é rápido, é inteligente. Tem uma qualidade acima da média", assinala.

No entender do antigo capitão leonino "o objetivo é trabalhar ao máximo" para que Joelson se torne num atleta de eleição e seja "a nova coqueluche da Academia". A chamada à primeira equipa "é um bónus que vai dar ainda mais ânimo" ao jovem extremo.